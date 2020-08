Pavard: “Non bisogna avere paura nell’affrontare queste partite” (Di sabato 22 agosto 2020) In vista del match di domani sera, tra Bayern e PSG, ai microfoni di Sky Sport le parole di Benjamin Pavard: “Non bisogna avere paura nell’affrontare queste partite. Se hai paura di affrontare Real Madrid o PSG è meglio che resti a casa. Noi abbiamo uno spirito positivo, c’è un’atmosfera davvero buona in squadra e sono sicuro possiamo toglierci qualche soddisfazione anche col bel gioco”. Foto: France Football L'articolo Pavard: “Non bisogna avere paura nell’affrontare queste partite” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

