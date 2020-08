Pasini parla, si cerca il corpo di Sabrina (Di sabato 22 agosto 2020) Cristina Bassi L'accusato risponde al gip ma non confessa. I familiari: "Dica dove si trova" Ha risposto alle domande del gip, non avrebbe confessato, ma avrebbe fornito alcuni elementi utili alle ricerche del corpo di Sabrina Beccalli. Nell'interrogatorio di garanzia Alessandro Pasini avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'uomo, 45 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Sabrina Beccalli, scomparsa a Ferragosto dalla propria casa di Crema, e di averne fatto sparire il cadavere. Ieri pomeriggio proprio durante l'interrogatorio in carcere del gip Giulia Masci, durato circa un'ora e mezza, sono partite le ricerche in una roggia nelle campagne di Vergonzana, e in particolare in una vasca di liquami agricoli, non lontano da dove era stata ritrovata l'auto della vittima data alle ... Leggi su ilgiornale

