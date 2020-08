Pannarano, incidente stradale: due giovani trasportati al “San Pio” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPannarano (Bn) – Due ragazzi di San Martino Valle Caudina di 27 e 28 anni, sono stati trasportati dal 118 in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento a seguito di un incidente stradale. Mentre erano a bordo di una smart, allo svincolo di Pannarano, lungo la strada a scorrimento veloce, chi era alla guida ha perso il controllo dell’autovettura che si è ribaltata finendo la corsa in un rovo. Trauma cranico per entrambi e contusioni varie. L'articolo Pannarano, incidente stradale: due giovani trasportati al “San Pio” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Pannarano incidente Pannarano, incidente stradale: due giovani trasportati al "San Pio" anteprima24.it SCONTRO AUTO-SCOOTER, MUORE 60ENNE DI PANNARANO

Tragico incidente stradale a Montesarchio dove una Volkswagen Passat ha impattato contro uno scooter, guidato da 60enne di Pannarano che ha perso la vita nella notte a causa delle gravi lesioni riport ...

Tragico incidente: ancora un morto sulle strade del Sannio

Un 60enne ha perso la vita in seguito alle ferite riportate durante lo schianto avvenuto ieri sera a Montesarchio. L’uomo di Pannarano, secondo una prima ricostruzione, era alla guida guida del suo sc ...

Tragico incidente stradale a Montesarchio dove una Volkswagen Passat ha impattato contro uno scooter, guidato da 60enne di Pannarano che ha perso la vita nella notte a causa delle gravi lesioni riport ...Un 60enne ha perso la vita in seguito alle ferite riportate durante lo schianto avvenuto ieri sera a Montesarchio. L’uomo di Pannarano, secondo una prima ricostruzione, era alla guida guida del suo sc ...