Pallotta ha fretta: dopo l’addio alla Roma punta un club di Premier League (Di sabato 22 agosto 2020) Neanche il tempo di lasciare la Roma che già il futuro di Pallotta potrebbe essere indirizzato verso una nuova avventura. Secondo il Daily Mail, l'ex patron dei giallorossi avrebbe messo nel mirino il Newcastle, club di Premier League.LA NUOVA IDEA DI Pallottacaption id="attachment 397149" align="alignnone" width="1540" Pallotta (Getty Images)/captionIl Newcastle, attualmente sotto la proprietà di Mike Ashley, potrebbe cedere il timone a James Pallotta, voglioso di restare nel mondo del calcio dopo l'addio alla Roma. Il club inglese era già stato ad un passo ad un nuovo e ricco cambio di proprietà, sfumato nelle settimane scorse. Adesso l'idea ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Pallotta ha fretta: dopo l'addio alla Roma punta un club di Premier League - - emanuelesbl : @Sardanapalooo Voglio solo sperare che sia per mancanza di tempo visto che pallotta ha avuto fretta di vendere entr… - rivistalaroma : #Friedkin conquista in fretta la Roma <Rivista LA ROMA> ( - psbrdx : RT @JantasOO: Il vero tema di discussione è perché Pallotta ha avuto tutta questa fretta di cedere. Io una mia idea me la sono fatta, ma sa… - JantasOO : Il vero tema di discussione è perché Pallotta ha avuto tutta questa fretta di cedere. Io una mia idea me la sono fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta fretta Pallotta ha fretta: dopo l’addio alla Roma punta un club di Premier League ItaSportPress Friedkin conquista in fretta la Roma

Il closing alle ore 15,30 italiane (9,30 di Boston e 8,30 di Houston), con James Pallotta che, anticipando anche il suo erede Dan Friedkin, conferma la firma per il passaggio di proprietà: «È fatta».

Roma, frecciata di Rosella Sensi a Pallotta: «Non ha vinto nulla…»

In una intervista a Il Messaggero, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l’arrivo in giallorosso di Friedkin pungendo anche James Pallotta. «Friedkin ha garantito la propria presenza ...

Il closing alle ore 15,30 italiane (9,30 di Boston e 8,30 di Houston), con James Pallotta che, anticipando anche il suo erede Dan Friedkin, conferma la firma per il passaggio di proprietà: «È fatta».In una intervista a Il Messaggero, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l’arrivo in giallorosso di Friedkin pungendo anche James Pallotta. «Friedkin ha garantito la propria presenza ...