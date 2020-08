Ottaviano, il sindaco firma l’ordinanza: chi rientra deve comunicarlo a e polizia municipale (Di sabato 22 agosto 2020) Altri due casi di covid a Ottaviano. Si tratta di due giovani provenienti da una vacanza in un’altra regione. Una persona, che era tra i contagiati segnalati nei giorni passati, e’ invece guarita. Attualmente i positivi a Ottaviano sono 10. Lo rende noto il sindaco Luca Capasso. “Anche stavolta abbiamo provveduto a ricostruire le frequentazioni e a mettere in isolamento chi e’ stato in contatto con i positivi – spiega – Ho firmato un’ordinanza, d’intesa con la Prefettura, che dispone che tutti quelli che rientrano dalla villeggiatura, dove possono aver frequentato luoghi di assembramento e aver avuto contatto con eventuali positivi al covid, devono comunicarlo al medico di base e alla polizia municipale e ... Leggi su ildenaro

