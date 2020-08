Oltre mille nuovi contagi. Balzo nel Lazio (Di sabato 22 agosto 2020) Superata quota mille contagi. Sono per l’esattezza 1071 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Tre i decessi, 243 i guariti. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. 77mila i tamponi effettuati, 5mila in più rispetto a ieri. Diminuiscono i malati ricoverati in terapia intensiva. Sono 64, cinque in meno di ieri.In Lazio sono stati rilevati 215 positivi, una cifra mai toccata prima, neanche nei mesi più critici dell’epidemia. Tra questi, una buona parte è asintomatica e più della metà sono casi di rientro (soprattutto dalla Sardegna) o di importazione. Le regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono, Oltre al Lazio, la Lombardia (185), il Veneto (160), e l’Emilia Romagna (80). L’unica regione ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Oltre mille nuovi contagi. Balzo nel Lazio - Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - CapuanoRoberto : RT @AlbertoLetizia2: Chi si consola degli oltre mille casi di oggi in Italia guardando i numeri ben più alti di Francia e Spagna mi ricorda… - italialcentro : RT @HuffPostItalia: Oltre mille nuovi contagi. Balzo nel Lazio - BomprezziMarco : RT @AlbertoLetizia2: Chi si consola degli oltre mille casi di oggi in Italia guardando i numeri ben più alti di Francia e Spagna mi ricorda… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mille Cascate di Carpinone da record: oltre mille presenze al giorno. I nuovi sentieri riscoperti Il Giornale del Molise Più di mille nuovi casi di Covid, superata la soglia di metà maggio

AGI - È stata superata la soglia dei mille nuovi casi di coronavirus e il dati odierno ... del tampone e 35 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29 ...

Coronavirus in Italia, il bollettino: non si ferma la crescita dei contagi, più di mille. Tre i morti. L’Iss: l’indice Rt forse sottostimato

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

AGI - È stata superata la soglia dei mille nuovi casi di coronavirus e il dati odierno ... del tampone e 35 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29 ...Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...