Ogni giorno qualcuno si converte al No, così l’esito del referendum è meno scontato del previsto (Di sabato 22 agosto 2020) Se rispecchiassero i voti parlamentari il Sì dovrebbe prendere il 90 per cento. Impensabile: qui Ogni giorno c’è qualcuno che scappa o si converte al No. Il disimpegno dei partiti che in Parlamento (alla quarta votazione) votarono a favore del taglio è destinato a perdurare. Il che potrebbe avere qualche conseguenza persino sull’esito del voto che improvvisamente è diventato meno scontato. Certo non sarà un plebiscito. Se il grosso dell’elettorato della destra e anche del Partito democratico disertasse le urne (a parte ovviamente laddove si vota per le Regionali) la partita si farebbe interessante, perché è chiaro che i sostenitori del No sono più politicizzati, più motivati. Ai seggi ci andranno eccome. E ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Ogni giorno Dalla realtà di ogni giorno lezione di fuducia e sobrietà – Ufficio Famiglia Diocesi di Padova Le risorse della Terra sono finite. Oggi!

Anche quest’anno abbiamo fatto “il passo più lungo della gamba”. Ovvero, arrivati a oggi, 22 agosto, l’umanità ha già consumato tutte le risorse biologiche che il Pianeta può produrre in modo rinnovab ...

Calcio: Conte "Il mio futuro? Tra qualche giorno capiremo"

Il tecnico dell'Inter "Non posso fare un'altra stagione come questa" COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due giorni di vacanza e poi a mente fredda incontrerò ...

