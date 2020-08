Oggi siamo davvero come a maggio? In cosa siamo migliorati. E cosa stiamo sbagliando di grosso (Di sabato 22 agosto 2020) I mille contagi quotidiani ci riportano a tre mesi fa, quando l'Italia lentamente usciva dal lockdown. Ma allora avevamo 262 vittime e 855 persone in terapia intensiva. I contagiati avevano più di 60 anni e la maggior parte degli infetti non veniva scoperta. Oggi i positivi... Leggi su repubblica

È tornato a parlare Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, nell’occasione della presentazione del nuovo direttore sportivo Romairone. Inevitabile che il numero uno biancorosso partisse dalla finale ...

Bari, è l’ora di Romairone: “I giocatori saranno funzionali al progetto”

Scocca l’ora delle prime presentazioni in casa Bari. Oggi è il turno del direttore sportivo Giancarlo Romairone. In Puglia ha vissuto trascorsi da calciatore (è un classe 1970, ndr) con la maglia dell ...

