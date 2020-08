Offerte PlayStation Store, tutti i titoli a meno di 6 euro: la lista completa (Di sabato 22 agosto 2020) PlayStation Store ha fatto partire nuove Offerte decisamente interessanti. Ecco la lista dei migliori videogiochi in vendita a meno di 6 euro In attesa dell’uscita della PS5 (entro la fine del 2020), i videogiocatori possono consolarsi con le nuove Offerte lanciate sul PlayStation Store. Avendo a disposizione una PS4, sarà possibile accedere ad una lista … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Multiplayerit : PlayStation Store, vediamo i giochi PS4 a meno di 6 euro con le nuove offerte - ISindaco : RT @IGNitalia: Il nuovo spot pubblicitario di #PS5 si focalizza sulle opportunità di coinvolgimento offerte dal #DualSense: non perdete il… - IGNitalia : Il nuovo spot pubblicitario di #PS5 si focalizza sulle opportunità di coinvolgimento offerte dal #DualSense: non pe… - Miki_2313 : RT @Multiplayerit: PlayStation Store, nuove offerte: tornano i giochi PS4 a meno di 20 euro - Multiplayerit : PlayStation Store, nuove offerte: tornano i giochi PS4 a meno di 20 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Offerte PlayStation

Su PlayStation Store sono partite le nuove offerte ed è possibile acquistare diversi giochi PS4 addirittura per meno di 6 euro: ecco la lista dei titoli. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 21/08/2020 PlayS ...Fall Guys, il party game battle royale in cui l’obiettivo è proprio quello di non cadere, si è rivelato il grande successo dell’estate 2020. Dopo una sola settimana dal lancio, l’editore Devolver Digi ...