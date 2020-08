Occupa casa, viene allontanato e perseguita la famiglia (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 42enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti di un noto commerciante della zona costiera di Giugliano in Campania e dei suoi familiari. Aveva minacciato di morte tutta la famiglia, più volte, anche brandendo un coltello da cucina. In un’occasione era riuscito a scavalcare la recinzione della villetta in cui vive la vittima e – masturbandosi davanti agli occhi atterriti dei presenti – minacciato di violentare la moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ... Leggi su anteprima24

Erano in casa quando è rientrato. Uno di loro, il più giovane del gruppo, stringeva tra le mani la federa di un cuscino che aveva riempito di orologi, bracciali, diamanti: centomila euro o poco più di ...

