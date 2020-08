Ocampos: “Vittoria dedicata alla mia famiglia e a mia nonna che mi guarda da lassù” (Di sabato 22 agosto 2020) Lucas Ocampos si gode la vittoria della sesta Europa League del suo Siviglia. Sui canali ufficiali del club rojioblancos, il giocatore racconta: “Valeva la pena di soffrire e giocare con il dolore, allenandomi questa settimana con i fisioterapisti che hanno fatto un lavoro impressionante. Mi sono goduto una finale con il Siviglia. Abbiamo giocato contro una squadra storica, una delle più forti che abbia mai affrontato. Vittoria dedicata alla mia famiglia e a mia nonna che mi guarda da lassù”. Foto: Sito Ufficiale Siviglia L'articolo Ocampos: “Vittoria dedicata alla mia famiglia e a mia nonna che mi guarda da lassù” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

