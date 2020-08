Nvidia RTX 3000 potrebbero costare addirittura 2000 dollari? (Di sabato 22 agosto 2020) Il prossimo 31 agosto, Nvidia ospiterà un evento speciale per presentare al mondo intero le nuove schede grafiche Ampere. Secondo le previsioni degli analisti, dovrebbero essere le RTX 3080/RTX 3090, ma il loro nome non è stato ancora ufficializzato.Come accade ogni volta, l'arrivo delle nuove GPU costituirà un ennesimo balzo in avanti per il mondo PC, specialmente per quelle persone che amano lavorare o giocare al massimo.Ebbene, se anche voi siete fra quelli interessati all'acquisto di una di queste nuove schede grafiche, allora vi converrà iniziare a risparmiare, perché si prospettano essere dei componenti parecchio costosi...molto costosi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

