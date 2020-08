Nuovo contagio a Benevento, giovane rientrato dalla Sardegna: l’annuncio di Mastella (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il covid-19 continua a diffondersi dopo gli spostamenti estivi. È notizia di questa sera di un Nuovo positivo a Benevento. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino sannita, Clemente Mastella. Il sindaco ha postato un breve messaggio su Facebook, annunciando il Nuovo caso di positività. Si tratta di un giovane rientrato da poco dalla Sardegna. Il ragazzo, il secondo contagiato a Benevento, sta bene, come rassicurato da Mastella. L'articolo Nuovo contagio a Benevento, giovane rientrato dalla Sardegna: ... Leggi su anteprima24

rtl1025 : ?? Un appello ai giovani, fra i quali si sta diffondendo recentemente il contagio da nuovo #coronavirus, perché prot… - paoloroversi : Oggi la paura fa 845 Indossate la mascherina, mantenete la distanza di sicurezza e rispettate tutte le regole anti… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo picco in Germania con 1390 casi. A Seul chiese in lockdown dopo maxi contagio per raduno e marci… - LatinaBiz : Tampone C'è stato un nuovo caso di coronavirus di rientro dall’estero, a Nettunio, che ha registrato nelle ultime… - giugiu_76 : RT @omaronnis: La #Sardegna è il nuovo centro di propagazione del contagio, invece nel #Mediterraneo non sta morendo nessun migrante e Isra… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo contagio Nuovi contagi, il virus ora è giovane: il 50 per cento dei positivi è under 24 La Repubblica Covid-19, i contagi giornalieri superano quota 1.000: in Sicilia sono 48

(Tempo Stretto) Il bollettino registra 1.071 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in ... sono in isolamento domiciliare. Attualmente sono contagiate 874 persone, 2.807 (+2) sono guarite e 286 ...

A Bergamo zero casi di Coronavirus: è la prima volta da sei mesi

A far registrare più contagi sono Lazio, che vive la sua giornata peggiore sul fronte dell'epidemia, Lombardia e Veneto. Solo la Valle d'Aosta registra zero nuovi casi. In calo invece i decessi, oggi ...

(Tempo Stretto) Il bollettino registra 1.071 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in ... sono in isolamento domiciliare. Attualmente sono contagiate 874 persone, 2.807 (+2) sono guarite e 286 ...A far registrare più contagi sono Lazio, che vive la sua giornata peggiore sul fronte dell'epidemia, Lombardia e Veneto. Solo la Valle d'Aosta registra zero nuovi casi. In calo invece i decessi, oggi ...