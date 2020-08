Nuovo "colpo" dell'orso M49, si è disfatto del radiocollare per rintracciarlo (Di sabato 22 agosto 2020) L’orso M49 è ora estremamente più difficile da rintracciare perché ha perso il radiocollare. La storia di M49, evaso due volte dai recinti in Trentino e ora capace di liberarsi del dispositivo per rintracciarlo, acquista sempre più tratti romanzeschi.Il radiocollare dell’orsoè stato trovato nei boschi. Fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, è sempre stato monitorato attraverso il collare, dotato di sistema di geolocalizzazione. A partire dal 16 agosto l’orso si era spostato in zona Passo 5 croci - Val Cion, dove le trasmissioni gsm del collare risentono pesantemente della scarsa copertura telefonica. Il 19 agosto, alle ore 14, sottolinea ... Leggi su huffingtonpost

