Nuovo caso di coronavirus ad Acquaviva delle Fonti: 'Ragazza di 23 anni contagiata. E' in isolamento a casa' (Di sabato 22 agosto 2020) Un Nuovo caso di coronavirus ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese: una Ragazza di 23 anni è positiva al covid-19. A darne notizia è il sindaco della cittadina barese, Davide Carlucci: 'Dopo essere ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo caso Covid, nessun nuovo caso a Bergamo Lombardia: 13 mila tamponi, 185 positivi L'Eco di Bergamo Coronavirus: 9 casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Sono ben 9 i nuovi casi positivi al Covid 19 trovati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari che alza l'asticella dell'attenzione nei confronti di chi sta entrando o ...

Coronavirus: in Romania 1.189 casi e 37 morti nelle 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 AGO - In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.189 nuovi contagi da coronavirus, che portano il totale a 77.544 dall'inizio dell'epidemia. Come riferiscono i media ...

