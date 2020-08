Nuova fiamma per Belen Rodriguez? Ecco la reazione di Stefano (Di sabato 22 agosto 2020) Nuova fiamma per Belen Belen Rodriguez è la showgirl della televisione italiana più amata del momento. Oltre alle sue doti professionali, è seguita anche per le vicende sentimentali. Si è innamorata di Stefano De Martino quando lui era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone. Nel giro di un anno si sono sposati e hanno avuto un figlio. Si sono detti addio la prima volta per un tradimento del ragazzo e pare che l’ennesima separazione sia dovuta dallo stesso motivo. Nonostante tutto Belen ha deciso di voltare pagina per sé stessa, quindi si sta aprendo a tante nuove opportunità. Secondo fonti attendibili adesso sarebbe impegnata nella conoscenza di un giovane famoso nel mondo della moda e dell’estetica. I ... Leggi su kontrokultura

CostanzaSpinel2 : RT @lavdonorris: ?la nuova presunta fiamma dell’honey badger, a thread?? - Wonderworldelly : RT @lavdonorris: ?la nuova presunta fiamma dell’honey badger, a thread?? - GazzettadellaSp : La nuova fiamma di Belen è un 25enne spezzino - lavdonorris : mi hanno riferito anche che sempre un cugino di GG era andato ad insultare pesantemente il numero 16 e la sua nuova… - arianna20032000 : @Robocop912 Ha una nuova fiamma, non lo sai? È giovane, quindi impegnativa?? -