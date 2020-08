Notizie del giorno – Un calciatore collassa in campo e un altro viene arrestato, tifosi Juve euforici per Benzema (Di sabato 22 agosto 2020) Le Notizie del giorno più importanti di ieri, venerdì 21 agosto. calciatore collassa IN campo – E’ collassato sul prato di colpo, immobile. Paura per Bafetimbi Gomis, attaccante francese dell’Al-Hilal. La ‘Pantera’ ha spaventato tutti i giocatori, compagni ed avversari, quando al 13° minuto si è steso a terra. Il 35enne si è poi ripreso e ha concluso regolarmente la partita. Per Gomis non è la prima volta, visto che era già successo quando giocava con lo Swansea, il Galatasaray e durante un allenamento con la nazionale francese. Il calciatore, infatti, soffre per una sincope vasovagale, un calo improvviso della pressione sanguigna che provoca la perdita di coscienza. provocato da ... Leggi su calcioweb.eu

Internazionale : “Ci hanno sparato addosso dopo ore alla deriva”, la testimonianza dei sopravvissuti al peggior naufragio del 2020 a… - Agenzia_Ansa : Chi è Marzia Casolati, senatrice con negozio di oreficeria. Un altro nome tra i 'furbetti' del bonus - ItalianAirForce : Un caccia #Eurofighter del 4°Stormo, già in volo per una missione di addestramento, è intervenuto questa mattina pe… - OPfuser : RT @akaSignorK: Fontana a chi assegna il servizio tamponi #COVID19 negli aeroporti lombardi? Al gruppo privato SanDonato, ovvio: il pubbl… - blunoneuncolore : RT @annalisacamilli: L’unico sopravvissuto eritreo del naufragio del 17 agosto conferma la dimamica: libici armati hanno sparato sull’imbar… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie. Quasi 1000 casi in Italia, Oms: nessuna garanzia che avremo un vaccino Fanpage.it Navalny: portavoce, giunto in aeroporto

Lo fa sapere la sua portavoce Kira Yarmysh postando su twitter una foto del veicolo mentre fa ingresso nello scalo di Omsk, in Siberia. Sulla pista un aereo lo attende da 17 ore. "Alexei Navalny ...

Focolaio al centro di accoglienza, ricoverata per polmonite un’operatrice

La donna e un ospite della struttura lavoravano in un locale pubblico: in corso le indagini dell’Asl per ricostruire i contatti Inizialmente le sue condizioni non sono apparse gravi. I disturbi legati ...

Lo fa sapere la sua portavoce Kira Yarmysh postando su twitter una foto del veicolo mentre fa ingresso nello scalo di Omsk, in Siberia. Sulla pista un aereo lo attende da 17 ore. "Alexei Navalny ...La donna e un ospite della struttura lavoravano in un locale pubblico: in corso le indagini dell’Asl per ricostruire i contatti Inizialmente le sue condizioni non sono apparse gravi. I disturbi legati ...