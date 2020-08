Non vuole mettere la mascherina, la folla inferocita lo scaraventa fuori dal traghetto (video) (Di sabato 22 agosto 2020) Urla, strepiti, spintoni, poi l’azione decisiva: il turista che sul traghetto stracolmo, a Venezia, non voleva indossare la mascherina anti-Covid, è stato letteralmente scaraventato via dal barcone dagli altri passeggeri, uno dei quali ha anche cercato di picchiarlo. L’episodio è accaduto alla fermata San Zaccaria, quando il capitano e un marinaio hanno intimato al turista di coprirsi correttamente naso e bocca, ma l’uomo ha iniziato a schernirli. A quel punto sono intervenuti altri passeggeri, che lo hanno spintonato e buttato fuori dal vaporetto, scatenando una vera e propria rissa. Sotto gli occhi dell’immancabile cellulare, che ha ripreso tutto. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia

Pontifex_it : Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente. C… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi vuole prolungare l’emergenza, per guadagnare soldi o allontanare il voto, avrà nella Lega una netta o… - CarloCalenda : Quindi se Salvini vuole fare un confronto non ci vado? Avete un’idea della democrazia e di come si riconquista la r… - cri874 : @Sport_Mediaset Ma non dura un giorno.poi vuole tornare ad allenare.notizia falsa.chi mette in giro queste voci.lui… - LazzeTwi : RT @sentonyiwobi: Da anni lo ripeto nei miei discorsi: se si vuole cancellare un #Popolo, basta togliergli la #cultura. E intanto le #scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Azzolina: "Sabotaggio da chi non vuole che scuola riparta" Adnkronos Siviglia-Inter 3-2, Conte pensa all’addio: «Il futuro della squadra è da pianificare. Con o senza di me»

Il futuro di Antonio Conte all’Inter è appeso a un filo. Ricominciare insieme sarà difficile. A sentire l’allenatore le chance non sono molto alte, parla già al passato. «È stata una bellissima esperi ...

Gli interisti veri e quelli falsi, le frecciate di Conte e perché parla già al passato

COLONIA – C’è una frase che Conte non ha fatto altro che ripetere, nella notte nera di Colonia: “È stata una bellissima esperienza”. Ogni ragionamento, ogni riferimento, ogni pensiero è andato a finir ...

Il futuro di Antonio Conte all’Inter è appeso a un filo. Ricominciare insieme sarà difficile. A sentire l’allenatore le chance non sono molto alte, parla già al passato. «È stata una bellissima esperi ...COLONIA – C’è una frase che Conte non ha fatto altro che ripetere, nella notte nera di Colonia: “È stata una bellissima esperienza”. Ogni ragionamento, ogni riferimento, ogni pensiero è andato a finir ...