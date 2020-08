“Non vogliamo morire grillini”, Boschi dal Metting punzecchia gli alleati: “Alleanza Pd – M5S? Si aprono praterie per Italia Viva” (Di sabato 22 agosto 2020) “Per noi la riapertura della scuola e fondamentale. Abbiamo due priorità, la scuola e il lavoro”. Così Maria Elena Boschi dal Meeting di Rimini, che poi si esprime sulla possibile alleanza fra Pd e Movimento 5 Stelle: “Dal nostro punto di vista, se si apre a un alleanza fra loro, per noi si aprono le praterie, siamo chiaramente un’alternativa a quest’alleanza. Un anno fa abbiamo fatto nascere questo Governo per ché non volevamo morire leghisti, adesso non vogliamo certo morire grillini”. “Draghi? Ha offerto spunti fondamentali, condividiamo le politiche che puntano alla ripartenza, alla crescita. La questione educativa del Paese è una questione fondamentale per noi.” Poi un giudizio sulle prossime elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Temo che ci sia un problema diffuso con l'insegnamento della matematica nelle scuole. Vogliamo riformare la scuola… - DarioNardella : Firenze in bici! Prosegue il #PianoBartali con 33km di nuove ciclabili: -3,7km di piste entro il 2020 -8,4km di pi… - fffitalia : Che lo vogliamo o no, saremo costretti a cambiare radicalmente. Il punto è: decidiamo noi di cambiare, o aspettiamo… - luiginosacchini : @PaytonSir Guarda, a me andrebbe bene chiunque a patto di non dargli più di 8-9 giornate. Poi se fallisce dentro su… - giulia_casciani : RT @Jskah891: ??Wake up Italy ???? ?? #LoveIsNotTourism #LoveIsEssential what to do ?? Inserire nella lista dei viaggi essenziali le coppie b… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non vogliamo Galli: “Contagi record e non è solo colpa dei rientri. Ora servono più tamponi” Rep