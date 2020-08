Non si ferma la crescita de contagi: superata quota mille. Boom di casi nel Lazio (Di sabato 22 agosto 2020) superata quota mille contagi da coronavirus in un giorno in Italia, non accadeva dal 12 maggio,. Sono esattamente 1071 i nuovi casi registrati oggi, 3 i morti e 243 i guariti. E, come rilevato dall'... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Non ci si ferma, ultima tappa a Castel Guelfo (Bologna)! Buon venerdì sera Amici, vi voglio bene ?? ?? LIVE ??… - rtl1025 : ?? Non si ferma il boom dei contagi per il #COVID19. 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. So… - capuanogio : [OFF TOPIC] Lo dico serenamente, ma con ferma convinzione: per il rialzo dei contagi da #COVID19 di queste settiman… - Giugiulike1 : RT @GiancarloSpera2: @riotta @jeperego Di Maio, dalla barca non può 'collegarsi'! Conte è assente! Siamo in Agosto...per il Tedeschi, non s… - granieri_gianlu : @DVDSCT @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Ok... e dunque? Siamo anche quelli il PIL più negativo... come si rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Ad Amalfi il Covid non ferma il Capodanno Bizantino: 31 agosto e il 1° settembre appuntamento con la storia Amalfi News Superati i 1000 casi Non accadeva dal 12 maggio

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così ...

Ultima volta nei prefabbricati: a primavera le nuove scuole

Il cantiere di costruzione della palazzina delle elementari terminerà in primavera. La ditta non si è mai fermata. Per settembre acquistati 200 banchi singoli POGGIO RUSCO. Le scuole a Poggio Rusco ri ...

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale così ...Il cantiere di costruzione della palazzina delle elementari terminerà in primavera. La ditta non si è mai fermata. Per settembre acquistati 200 banchi singoli POGGIO RUSCO. Le scuole a Poggio Rusco ri ...