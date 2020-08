Non rinunciate allo scrub in estate! Ecco tutti i motivi! (Di sabato 22 agosto 2020) Non rinunciate allo scrub in estate: l’esfoliazione promuove e non cancella l’abbronzatura e rappresenta un potente alleato per la salute della vostra pelle! Effettuata regolarmente, regala luce all’epidermide, fa risplendere la tintarella e attenua notevolmente l’effetto buccia d’arancia, perché migliora la circolazione! Non solo è adatta ad ogni tipo di cute, ma rappresenta anche un vero e proprio toccasana per asportare le cellule morte e ritrovare compattezza. Per questo, particolarmente nella stagione calda, aiuta a preparare il fondo per ottenere un colorito uniforme e durevole. Curiose? Iniziamo! Non rinunciate allo scrub, soprattutto in estate: Ecco perché! Ora che avete un’infarinatura generale ... Leggi su pianetadonne.blog

Non rinunciate al benessere del vostro corpo abbronzato, non dimenticate mai di applicare la crema doposole dopo una giornata al mare. Scopri perchè è importante. Estate, sole, mare, piscina, trascorr ...

Vista dall'Occidente la Bielorussia sembra alle porte del risorgimento politico eppure nessuno si aspetta la conclamata non vittoria del presidente dittatore Lukashenko eppure la piazza sembra invasa ...

