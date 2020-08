Non mi uccidere, la risposta italiana a Twilight: Alice Pagani di Baby nel cast (Di sabato 22 agosto 2020) Arriverà nel 2021 Non mi uccidere, un film tutto italiano che ricorda davvero molto la saga di Twilight, almeno in apparenza. Un luogo simile e dettagli che riportano alla storia di Bella ed Edward Cullen che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Certo è che non mancheranno delle fantastiche sorprese e dei colpi di scena nel film tutto italiano Non mi uccidere. Ma scopriamo subito qualche anticipazione. E’ già stata resta pubblica la foto di copertina del nuovo film e quello che si nota subito sono i due attori abbracciati immersi nel verde della foresta. Colori freddi e pelle chiara, esattamente come in Twilight. In realtà però, questo film è liberamente ispirato al romanzo di Chiara Palazzolo che si intitola proprio Non mi uccidere. ... Leggi su ultimenotizieflash

diegoguerra66 : @gmgiua Non sarà il virus a uccidere i sardi! Il virus non causa il suicidio. Sono ora alla Rena Bianca. Raccomanda… - hosceltodiamare : RT @forgetfulpvixie: E anche oggi capiamo il senso domani. 'men are trash' come risposta all'oppressione si riferisce AD UN DETERMINATO GRU… - immarti15 : @martinaxpoesia SERENA NON UCCIDERE LE API CHE TI STACCO LA TESTA - forgetfulpvixie : E anche oggi capiamo il senso domani. 'men are trash' come risposta all'oppressione si riferisce AD UN DETERMINATO… - walter_sibari : @lavigna2007 @marcocigliano1 @agorarai @AMorelliMilano Ci vorrebbero anche i medicinali per curare il COVID-19 ma n… -