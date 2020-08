Noi Campani, Mastella: “In bocca al lupo ai nostri cinquanta candidati” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi inizia una nuova avventura politica che sarà foriera di successi e travalicherà i confini della nostra Campania”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi Campani, commenta la presentazione della sua lista alle regionali della Campania. “Ringrazio tutti i dirigenti regionali e provinciali del movimento per il lavoro svolto, abbiamo presentato la lista completa in tutte e cinque le circoscrizioni provinciali segno del nostro radicamento territoriale. Ovviamente ringrazio e faccio il mio in bocca al lupo ai cinquanta candidati che hanno creduto nel progetto Noi Campani”, aggiunge Mastella. “Sarà una campagna elettorale ... Leggi su anteprima24

