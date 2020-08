Nizza-Lens (domenica, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 22 agosto 2020) Primo turno di Ligue 1 francese e esordio per il Nizza di Vieira in casa contro il Lens. Per l’ex centrocampista di Inter e Juventus questa è la stagione del salto di qualità. I rossoneri infatti sono indicati da tutti gli addetti ai lavori come l’outsider nella lotta per il secondo posto, forti di un … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Nizza-Lens (domenica, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - blab_live : FRANCIA #Ligue1 #OGCNRCL: quanti pareggi in Costa Azzurra! Probabili formazioni, quote e variazioni #BLabIndex ??????… - sportli26181512 : Ligue 1, Monaco-Reims LIVE, poi il Nizza sfida il Lens di Fofana: Dopo gli anticipi Bordeaux-Nantes (0-0), Digione-… - infobetting : Nizza-Lens (domenica, ore 17): formazioni, quote, pronostici - LelloConso : RT @Torrenapoli1: Giocatori positivi in 8 squadre La #Ligue1 parte con l’handicap 5 Marsiglia 4 Nimes 2 Nizza Casi poi a Strasburgo , Montp… -