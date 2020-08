Nilufar Addati potrebbe avere il Coronavirus: “Sono in isolamento, ho fatto il tampone” (FOTO) (Di sabato 22 agosto 2020) Quest’anno tra le mete estive più ambite c’è stata, sicuramente, la Sardegna. Molte delle persone rientrate da tale luogo, però, hanno scoperto di aver contratto il Covid-19 a seguito della partecipazione a serate caratterizzate da un copioso numero di persone. Tra i personaggi popolari che si sono recati in tale Regione c’è anche Nilufar Addati, la quale adesso potrebbe avere anche lei il Coronavirus. A parlare della questione è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha commentato la positività al virus di Andrea Petagna, calciatore e possibile fiamma dell’ex tronista. Considerando il peso che ha l’argomento, la diretta interessata ha deciso di parlarne sui social. Nilufar Addati fa il ... Leggi su kontrokultura

Sono passati diversi anni ormai da quando Nilufar Addati è approdata sulle scene ...

