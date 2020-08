Neymar: “Vincere la Champions League è qualcosa di speciale, ma vincerla con il PSG significherebbe entrare nella storia” (Di sabato 22 agosto 2020) nella consueta conferenza stampa di presentazione del match di domani sera, tra Bayern e PSG, dal sito di Sport le parole di Neymar: “Vincere la Champions League è qualcosa di speciale, ma vincerla con il PSG significherebbe entrare nella storia. Non siamo mai stati più vicini di quanto siamo ora, ma dobbiamo mantenere la nostra concentrazione. Il match di domani contro il Bayern Monaco sarà un test molto importante per noi, ma ci presenteremo preparati all’appuntamento”. Foto: Twitter PSG L'articolo Neymar: “Vincere la Champions League è qualcosa di ... Leggi su alfredopedulla

