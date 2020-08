Netflix, dopo il coronavirus saltano due serie: fan in rivolta (Di sabato 22 agosto 2020) Netflix ha deciso di interrompere la produzione di due serie a causa del coronavirus, ma i fan sono in rivolta. Il coronavirus ha colpito tutti duramente, anche colossi dello streaming come Netflix. Se questo genere di servizi ha indubbiamente avuto un picco di utenti durante i mesi del lockdown, ha anche subito grossi danni per quanto riguarda la produzione di contenuti. Per questo motivo la piattaforma ha deciso di interrompere la produzione di due serie che hanno spopolato negli ultimi mesi. Si tratta di “I Am Not Okay With This” e “The Society“. La prima è una commedia drammatica ideata da Jonathan Entwistle, già creatore di serie famosissime come “The End Of The F*cking World”. La storia parla di ... Leggi su bloglive

