Nel giorno dell’anniversario del terremoto in Centro Italia su RaiTre ricomincia PresaDiretta: perché non c’è stata ricostruzione? (Di sabato 22 agosto 2020) Lunedì 24 agosto, torna su Rai3 ‘PresaDiretta‘, condotto da Riccardo Iacona. La data è cruciale: il programma riparte nel giorno del quarto anniversario del drammatico terremoto nel Centro Italia e dunque dedica la prima puntata a cercare di comprendere perché la ricostruzione in quella zone è ferma, nonostante i soldi ci fossero. “Per il terremoto i soldi c’erano e non siamo stati capaci di spenderli per colpa di pesanti procedure burocratiche, gare d’appalto mai partite, eccesso di norme per giunta in contraddizione fra loro che strozzano il Paese e tagli alla pubblica amministrazione. Tutti nodi che, se non verranno sciolti – dichiara Iacona all’Adnkronos – renderanno vano ... Leggi su meteoweb.eu

chetempochefa : Oggi, #22agosto, si sono esaurite le risorse annuali del nostro pianeta. L'#OvershootDay é il giorno dell'anno nel… - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - vaticannews_it : #22agosto oggi è l’ #EarthOvershootDay , il giorno nel quale l'umanità esaurisce le risorse naturali prodotte dal p… - sabribri1977 : RT @francescatotolo: I “giornalisti” sciacalli del #COVID19 ogni giorno si alzano e pregano che un ragazzino finisca in terapia intensiva p… - Sere_BingADing : Già a 13 anni i jeans a vita bassa mi stavano di merda perchè ho i fianchi molto più larghi della vita, figuriamoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel giorno Naso - Il ricordo dell'avvocato Pippo Liuzzo, nel giorno del suo 63° compleanno AMnotizie.it Cosenza, 34enne incinta muore col bambino. Il pronto soccorso l’aveva rimandata a casa

La donna era al sesto mese di gravidanza. Lunedì scorso era stata all’ospedale Annunziata per forti dolori, ma era stata rimandata a casa. Mercoledì il ricovero e ieri il decesso. Disposta l’autopsia ...

Dj morta, si cercano tracce sugli abiti: gli inquirenti a caccia del Dna di un aggressore

La risposta si cerca sui vestiti di Viviana Parisi. I medici legali che hanno eseguito l’autopsia sul corpo della dj trovata senza vita l’8 agosto, sotto un traliccio dell’alta tensione nei boschi di ...

La donna era al sesto mese di gravidanza. Lunedì scorso era stata all’ospedale Annunziata per forti dolori, ma era stata rimandata a casa. Mercoledì il ricovero e ieri il decesso. Disposta l’autopsia ...La risposta si cerca sui vestiti di Viviana Parisi. I medici legali che hanno eseguito l’autopsia sul corpo della dj trovata senza vita l’8 agosto, sotto un traliccio dell’alta tensione nei boschi di ...