Nel giallo di Caronia ora si parla di suicidio. I legali: "tesi infondate" (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - Le prime evidenze scientifiche proverebbero che Viviana Parisi, la dj 43enne sparita il 3 agosto e trovata morta cinque giorni sulla collina di Caronia, si sarebbe suicidata lanciandosi dal traliccio. Lo scrive Repubblica.it facendo riferimento a esiti dei dati raccolti dai medici legali e dalla polizia scientifica. Il corpo era a pancia in giù, a tre metri dal traliccio, e non ai piedi della struttura - sarebbe la tesi - dove sarebbe stato trovato se Viviana - fosse scivolata. E per il medico legale il corpo si è decomposto dove è stato rinvenuto. La donna secondo un certificato datato marzo scorso, dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, soffriva di paranoia e crisi mistiche. Per i legali della famiglia sono tesi infondate Non ... Leggi su agi

sulsitodisimone : Nel giallo di Caronia ora si parla di suicidio. I legali: 'tesi infondate' - ippoghigno : RT @p_castaldi: Oggi se n'è andato un gigante del pugilato. Io e @ippoghigno lo abbiamo raccontato nel 2014 in 'Pugni, Storie di boxe',@Bec… - cocochanel8996 : Stavo guardando sul 2 i film 'nel segno del giallo' ma nulla, sono a casa da sola e fa venire l'ansia. - p_castaldi : Oggi se n'è andato un gigante del pugilato. Io e @ippoghigno lo abbiamo raccontato nel 2014 in 'Pugni, Storie di bo… - ElySiosopulos : Una nuova tazza con piattino Entusiasticamente ferendo un bocciolo giallo annuvolato ed un piattino, entusiasticam… -