NBA – Si mette male per i Mavericks: Doncic infortunato, salta gara-4? (Di sabato 22 agosto 2020) I Los Angeles Clippers sono riusciti a portarsi avanti nella serie, nella notte italiana, nella sfida contro i Dallas Mavericks, complice, probabilmente, anche l’infortunio di Doncic. Lo sloveno è stato costretto a fermarsi a causa di una distorsione. Doncic ha provato a giocare nonostante il dolore per poi però alzare presto bandiera bianca. Adesso si attende l’esito della risonana magnetica, ma per i Mavericks si mette male: Doncic potrebbe infatti saltare gara-4 nonostante abbia cercato di rassicurare colleghi e tifosi. “Non è così brutta. Anzi, a dire il vero sono stato fortunato che si tratta della sinistra e non della destra. È una leggera distorsione, vedremo ... Leggi su sportfair

dchinellato : ???? Rick Carlisle says Mavs don’t know how bad is Luka. They’ll know more tomorrow ???? Carlisle mette le mani avant… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? Rick Carlisle says Mavs don’t know how bad is Luka. They’ll know more tomorrow ???? Carlisle mette le mani avanti: “Non… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Partita mostruosa di Kawhi Leonard, che ci mette 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist per trascinare i Clippers al 130-122 di g… - StorieASpicchi : RT @vitasportivait: #NBA| #NBAPlayoffs ??Il protagonista @FredVanVleet è l'uomo più in forma di #WeTheNorth in questi playoff. In gara 3… - GruwFrequency : RT @dchinellato: Partita mostruosa di Kawhi Leonard, che ci mette 36 punti, 9 rimbalzi e 8 assist per trascinare i Clippers al 130-122 di g… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA mette NBA, Paul George in crisi, Barkley lo attacca, lui reagisce a muso duro: "Non sono Harden" Sky Sport NBA, rissa Williams-Ennis: mani addosso e doppia espulsione. VIDEO

Nel corso del secondo quarto di gara-3 tra Bucks e Magic, i veterani Marvin Williams e James Ennis III si sono messi le mani addosso dopo un contatto a rimbalzo: necessario l’intervento di arbitri e a ...

Basket, Nba: Boston e Toronto a un passo dalle semifinali di Conference

ORLANDO – Boston e Toronto sono a passo dalle semifinali di Eastern Conference in Nba. Nella bolla di Orlando piegano ancora, rispettivamente, Philadelphia (102-94) e Brooklyn (117-92) e volano entram ...

Nel corso del secondo quarto di gara-3 tra Bucks e Magic, i veterani Marvin Williams e James Ennis III si sono messi le mani addosso dopo un contatto a rimbalzo: necessario l’intervento di arbitri e a ...ORLANDO – Boston e Toronto sono a passo dalle semifinali di Eastern Conference in Nba. Nella bolla di Orlando piegano ancora, rispettivamente, Philadelphia (102-94) e Brooklyn (117-92) e volano entram ...