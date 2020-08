NBA Playoff 2020, Miami Heat-Indiana Pacers in tv: data, canale e orario gara-3 (Di sabato 22 agosto 2020) Miami Heat-Indiana Pacers, gara-3 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. La banda di Spoelstra si è presa anche il secondo atto soprattutto grazie al tiro da tre punti: serata da 51% dalla lunga distanza (18 su 35 complessivo), in particolare in un secondo tempo in cui la squadra della Florida è rimasta a lungo in vantaggio in doppia cifra. Ci sono stati 24 punti per Duncan Robinson da una parte e 22 per Victor Oladipo dall’altra. Questa sera la serie o si chiude definitivamente, o trova un nuovo inizio. Appuntamento a partire dalle ore 21:30 di sabato 22 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Domina Kawhi e Mavs ko, affonda Phila: Boston (e Toronto) 3-0 - sportface2016 : #NBAPlayoffs Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Miami Heat-Indiana Pacers, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportli26181512 : Playoff NBA, Orlando-Milwaukee gara-3 LIVE su Sky Sport NBA: Dopo il pareggio in gara-2, i Milwaukee Bucks di Giann… - TSOWrestling : Ric Flair è apparso sul maxischermo durante una partita #NBA! -