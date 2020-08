Nba, Luka Doncic infortunato alla caviglia sinistra: tempi di recupero (Di sabato 22 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nba Luka

Il talento sloveno subisce l'infortunio nel terzo quarto, prova a rientrare all'inizio del quarto ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca. "Non è così brutta", dice a caldo, cercando di tranquill ...Tutto facile per i Toronto Raptors, che sconfiggono i Brooklyn Nets con il punteggio di 117-92 e si portano sul 3-0 in una serie che sembra già pronta per essere archiviata. Partita senza storia: i de ...