NBA, Danny Green si presenta alla partita con la maglia di Ibrahimovic (VIDEO) (Di sabato 22 agosto 2020) Danny Green, tiratore dei Los Angeles Lakers si è presentato a gara-2 della serie contro i Portland Trail Blazers indossando la nuova maglia del Milan con il 21 di Zlatan Ibrahimovic sulle spalle. Una mossa che ha alle spalle la collaborazione tra i rossoneri e Roc Nation, potente agenzia che rappresenta, tra i tantissimi giocatori della NBA e dello show-business, lo stesso Green, che con il Milan condivide anche lo sponsor tecnico. Leggi su sportface

Il tiratore dei Los Angeles Lakers si è presentato a gara-2 della serie contro i Portland Trail Blazers indossando la nuova maglia del Milan con il 21 di Zlatan Ibrahimovic sulle spalle. Una mossa che ha alle spalle la collaborazione tra i rossoneri e Roc Nation, potente agenzia che rappresenta, tra i tantissimi giocatori della NBA e dello show-business, lo stesso Green, che con il Milan condivide anche lo sponsor tecnico.