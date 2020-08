Navalnyj trasferito in Germania: primo passo per salvargli la vita (Di sabato 22 agosto 2020) L’oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato trasfertito dalla Siberia alla Germania. Il trasferimento è il primo passo per salvargli la vita. Il principale oppositore in Russia di Vladimir Putin, Aleksej Navalnyj, è stato trasferito in Germania dopo l’avvelenamento avventuto su un volo diretto dalla Siberia a Mosca. Il suo trasferimento, nella giornata di ieri, è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Navalnyj trasferito dalla Siberia alla Germania: 'Primo passo per salvargli la vita' [aggiornamento delle 05:52] - mik_ele87 : RT @repubblica: Navalnyj trasferito dalla Siberia alla Germania: 'Primo passo per salvargli la vita' [aggiornamento delle 07:58] https://t.… - SaCe86 : RT @repubblica: Navalnyj trasferito dalla Siberia alla Germania: 'Primo passo per salvargli la vita' [aggiornamento delle 05:52] https://t.… - MarioPelliccion : RT @repubblica: Navalnyj trasferito dalla Siberia alla Germania: 'Primo passo per salvargli la vita' [aggiornamento delle 07:58] https://t.… - repubblica : Navalnyj trasferito dalla Siberia alla Germania: 'Primo passo per salvargli la vita' [aggiornamento delle 07:58] -