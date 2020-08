Navalny trasferito in Germania, la portavoce dell’oppositore di Putin: «È il primo passo per salvargli la vita» (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà curato in Germania Aleksei Nalvany, l’avvocato e oppositore del presidente russo Vladimir Putin che era stato ricoverato in coma a Omsk, in Siberia, per un sospetto avvelenamento. Secondo il racconto sui social della portavoce Kira Yarmysh, questa notte Navalny è stato «caricato su un’ambulanza e portato all’aeroporto», un trasferimento «in segreto» che ha colto di sorpresa la portavoce che si trovava in ospedale. August 22, 2020 Dall’aeroporto di Omsk è quindi partito un volo diretto a Berlino messo a disposizione da una ong tedesca già da ieri, 21 agosto. L’eliambulanza ha atteso oltre 17 ore l’arrivo di Navalny, dopo che i medici russi si erano opposti al trasferimento ... Leggi su open.online

