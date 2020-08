Navalny ricoverato in Germania. Mosca: nessun veleno nel sangue (Di sabato 22 agosto 2020) L'oppositore 44enne è 'in condizioni gravi ma stabili'. Questo il primo responso dei sanitari della clinica di Berlino in cui si trova ora ricoverato. I medici russi che lo hanno visitato riferiscono ... Leggi su tg.la7

ilpost : L'oppositore di Putin, in coma da ieri per un sospetto avvelenamento, avrebbe dovuto essere portato in Germania per… - ilpost : L'ospedale in cui è ricoverato Navalny ora sostiene che non sia neanche stato avvelenato (prima alla famiglia aveva… - LiaQuartapelle : Questo è l’ospedale di Omsk dove è ricoverato, in coma, @navalny. Per chi dice che lì o in Germania più o meno ric… - codeghino10 : RT @Tg1Raiofficial: E' ricoverato in un ospedale di #Berlino @navalny. Il dissidente è in coma, attaccato al respiratore. In corso indagini… - Tg1Raiofficial : E' ricoverato in un ospedale di #Berlino @navalny. Il dissidente è in coma, attaccato al respiratore. In corso inda… -