Navalny in volo verso la Germania. Sospetto avvelenamento, Mosca nega tutto (Di sabato 22 agosto 2020) L'oppositore russo è stato colto da un misterioso malore due giorni fa e ricoverato in coma in un ospedale siberia è partito a bordo di un aereo di una ong. Con lui la moglie Yulia. Sarà curato in un ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Aereo-ambulanza in volo dalla Germania per prelevare Navalny - SkyTG24 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino - lucma66 : RT @bordoni_saker: Foto di Navalny in partenza da Omsk. Il volo, nel frattempo, è già atterrato a Berlino. Il costo del trasferimento (stim… - VirgilioVazzari : Trasferimento compiuto: Alexei Navalny è arrivato a Berlino - CiroNoEuro : RT @bordoni_saker: Foto di Navalny in partenza da Omsk. Il volo, nel frattempo, è già atterrato a Berlino. Il costo del trasferimento (stim… -