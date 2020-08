Navalny in viaggio per la Germania (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - E' decollato dall'aeroporto di Omsk alla volta di Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso. "Alexey ... Leggi su corrieredellosport

Fin dalle prime ore di ricovero Navalny è stato curato come un paziente che ha chiari ... Il portavoce del Cremlino aveva, comunque, dichiarato che «non ci sono ostacoli» al viaggio e che tutto ...

ROMA, 22 AGO - E' decollato dall'aeroporto di Omsk alla volta di Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso. "Alexey è stato ...

