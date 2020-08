Navalny a Berlino. Attesa per il responso dei medici (Di sabato 22 agosto 2020) In Attesa che giungano notizie dalla clinica Charite di Berlino dove Alexey Navalny è stato trasportato l’altro ieri sera (l’evacuazione con un volo speciale è stata organizzata dalla Fondazione Cinema for Peace. Nel 2018 la stessa organizzazione aveva portato in Germania l’attivista e portavoce delle Pussy Riot Pyotr Verzilov anche lui misteriosamente collassato), la grancassa mediatica dell’opposizione (Meduza e il canale televisivo Dozd) si è presa una pausa di riflessione. L’argomento del ritardo con cui il governo russo ha dato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LiaQuartapelle : L’arrivo di @Navalny a Berlino per essere curato, scortato in sicurezza, conferma che il mondo libero esiste ancora… - Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - SkyTG24 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino - shreddingsensei : RT @fabiovonmueller: I turchi prendono Misurata. Berlino dà asilo politico a Navalny segnando una svolta storica delle relazioni europee co… - andreatfg : RT @sole24ore: Con lui la moglie Yulia, che lo ha accompagnato fino all'ospedale Charité di Berlino dove sarà curato. ''Grazie per la vostr… -