Nations League 2020-21, le prime immagini del nuovo pallone (Di sabato 22 agosto 2020) Il calcio sta per concludere la sua stagione 2019-2020, ma la nuova annata è già alle porte con le prime partite che, addirirttura, sono già iniziate. Oltre ai vari campionati, a settembre dovrebbe iniziare anche la competizione per Nazionali, la Nations League. Il noto sito specializzato Footy Headlines ha condiviso le prime immagini del nuovo pallone che verrà utilizzato dalle squadre.Nations League 2020-21: il nuovo palloneCome mostra Footy Headlines, il nuovo pallone per la Nations League si mostra in una veste innovativa e un design moderno caratterizzato da tante ... Leggi su itasportpress

Inter, il c.t. Roberto Mancini prepara le scelte in vista della Nations League e del girone che attenderà gli azzurri contro Olanda, Bosnia e Polonia. Dopo circa dieci mesi d'inattività la Nazionale è ...

Slovenia, Belec punto fisso della nazionale: nuova convocazione

La Slovenia ha convocato il portiere della Sampdoria Belec per gli impegni di UEFA Nations League contro Grecia e Moldavia Vid Belec è stato inserito nella lista dei convocati della nazionale slovena ...

