Natalia Titova costretta a lasciare Ballando con le stelle per motivi di salute? Ancora una smentita (Di sabato 22 agosto 2020) Non è la prima volta che Natalia Titova si ritrova a spiegare di non aver lasciato Ballando con le stelle per motivi di salute. Ha da sempre dei problemi, da quando era piccola che con il passare del tempo, come lei stessa ha spiegato, sono peggiorati. Ma le sue decisioni professionali non hanno nulla a che fare con il suo ginocchio e con i suoi problemi di salute. Ogni volta, molti dei suoi fans, leggendo queste interviste o articoli su di lei, si preoccupano, ed è per questo che la Titova ci tiene a precisare alcune cose. Natalia Titova TORNA A PARLARE DEI SUOI PROBLEMI DI salute La Titova, torna quindi a ribadire il perchè di una scelta che l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash

Natalia Titova insegnante di Amici di Maria De Filippi: “Il mio punto di svolta”

Natalia Titova lavora ad Amici di Maria De Filippi da diverso tempo e il suo ruolo di insegnante è molto importante per lei. L’abbiamo vista spesso scontrarsi con Alessandra Celentano, che ha un conce ...

