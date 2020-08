Natalia Titova: "Ballando esperienza incredibile, Amici il mio punto di svolta" (Di sabato 22 agosto 2020) Intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, Natalia Titova ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera. Per 9 anni, ha fatto parte del cast di 'Ballando con le stelle' in qualità di ballerina professionista, vincendo, nel 2009, l'ambitissimo trofeo del programma gareggiando in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia: 22 agosto 2020 17:31. Leggi su blogo

Natalia Titova alza la voce per smentire quanto ha riportato recentemente dal settimanale Nuovo, al quale ha rilasciato un’intervista. La danzatrice e docente russa naturalizzata italiana ha ...

Natalia Titova costretta a lasciare Ballando con le stelle per motivi di salute? Ancora una smentita

Non è la prima volta che Natalia Titova si ritrova a spiegare di non aver lasciato Ballando con le stelle per motivi di salute. Ha da sempre dei problemi, da quando era piccola che con il passare del ...

Natalia Titova alza la voce per smentire quanto ha riportato recentemente dal settimanale Nuovo, al quale ha rilasciato un'intervista. La danzatrice e docente russa naturalizzata italiana ha ...Non è la prima volta che Natalia Titova si ritrova a spiegare di non aver lasciato Ballando con le stelle per motivi di salute. Ha da sempre dei problemi, da quando era piccola che con il passare del ...