Nasce Giacomo Bonaventura | il “Jack” del centrocampo – 22 agosto 1989 – VIDEO

Il 22 agosto 1989 Nasce Giacomo Bonaventura, il "Jack" del centrocampo del Milan cresciuto nel vivaio dell'Atalanta Nato a San Severino Marche il 22 agosto 1989 e poi, calcisticamente, nella Virtus Castelvecchio, Giacomo Bonaventura rappresenta uno dei centrocampisti italiani più talentuosi della sua generazione. Dopo aver militato anche nella San Francesco '93, nella Settempeda e nel Tolentino, viene notato da Antonio Bongiorni che lo porta all'Atalanta. In nerazzurro debutta in Serie A il 4 maggio 2008, nel corso della partita Atalanta-Livorno, per poi arrivare a sommare 135 presenze e 24 reti in maglia orobica. Nell'estate del 2014 si trasferisce al Milan per 7

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Giacomo Sabato 22 agosto Spettakolo.it Si ricorda il beato Giacomo Bianconi

Il beato Giacomo Bianconi da Bevagna nasce nel 1220. La tradizione popolare ricorda come la sua nascita fosse segnata da eventi miracolosi: ad esempio, l'apparizione di tre stelle particolarmente bril ...

