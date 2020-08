Naike Rivelli attacca Caterina Collovati: “Maestrina frustrata” (Di sabato 22 agosto 2020) Negli scorsi giorni la cantante Arisa ha pubblicato un’immagine che ritrae in primo piano il proprio fisico. Un invito all’accettazione di sé stessi e del proprio corpo, anche con tutti i suoi difetti. Un messaggio che ha raccolto numerosi consensi ma che ha scatenato anche alcune critiche, fra cui quella di Caterina Collovati. A rispondere a tono al commento della giornalista ci ha pensato la lingua peperina di Naike Rivelli. Il post di Arisa contro il body-shaming L’accettazione di sé stessi e del proprio corpo è il messaggio che Arisa ha voluto lanciare negli scorsi giorni. Sul proprio profilo Instagram la popolare cantante ha pubblicato uno scatto che la ritrae in costume, evidenziando i difetti fisici del proprio corpo. Proprio grazie a questa fotografia Arisa ha voluto ... Leggi su thesocialpost

Naike Rivelli contro Caterina Collovati per la foto di Arisa in bikini: “Maestrina frustrata… Le faccio un applauso. Evviva la fi*a! Basta manipolare gli scatti” Lite social tra Naike Rivelli e Cateri .... Il post di Arisa contro il body shaming continua a tenere banco. La cantante nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una fotografia al mare, in costume, senza nascondere le imperfezioni di un f ...