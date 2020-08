Mutui, credete che beneficiare della sospensione sarà facile? Io no (Di sabato 22 agosto 2020) Facciamoci il segno della croce. A fine agosto inizia la Via Crucis dei titolari di mutuo che non riescono a pagare le rate a seguito della crisi post-Covid. In queste settimane si è parlato tanto della moratoria dei Mutui impresa (quelli concessi alle partite Iva per l’esercizio della attività) al 31 gennaio 2021 prevista dal decreto agosto che sottolinea, in grassetto, che la sospensione sarà automatica, senza nuovi adempimenti, per le imprese che hanno già avuto accesso al congelamento dei debiti contratti con banche ed intermediari finanziari. E voi ci credete che il sistema bancario accorderà questa agevolazione, in maniera automatica, senza ulteriori adempimenti, senza cioè far penare i richiedenti tra i meandri dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mutui credete Mutui, credete che beneficiare della sospensione sarà facile? Io no Il Fatto Quotidiano Uno schiaffo immeritato ai locali da ballo

Credo che questa sia una situazione assurda che non fa altro che mettere in evidenza l’incapacità di chi ci guida e di chi è dietro le scrivanie ad affrontare e gestire un problema. Le discoteche sono ...

Camec, presentazione del catalogo BAU e performance del Trio 15 3

La Spezia - Nell’ambito di BAU. Contenitore di cultura contemporanea 2004-2020, il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea presenta venerdì 28 agosto alle 21 il catalogo della mostra accompagnato da ...

Credo che questa sia una situazione assurda che non fa altro che mettere in evidenza l’incapacità di chi ci guida e di chi è dietro le scrivanie ad affrontare e gestire un problema. Le discoteche sono ...La Spezia - Nell’ambito di BAU. Contenitore di cultura contemporanea 2004-2020, il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea presenta venerdì 28 agosto alle 21 il catalogo della mostra accompagnato da ...