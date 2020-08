Musumeci furibondo con Conte: «I migranti fanno quello che vogliono, gli italiani ingabbiati» (Di sabato 22 agosto 2020) «Non si può consentire che migliaia e migliaia di migranti, autonomamente o con le navi delle Ong, possano sbarcare su una terra che è rimasta per mesi in ginocchio. E che adesso guarda con una certa prospettiva per poter riprendersi. Roma è stata da questo punto di vista molto impreparata perché con approssimazione ha affrontato un fenomeno che invece si preannunciava già dal mese di marzo». Ad affermarlo è il governatore siciliano, Nello Musumeci, a SkyTg24. «Se dipendesse da me e avessi l’autorità per farlo, chiuderei i porti. Questo non significa non dovere assistere chi è in mare ma tener conto della sicurezza». Musumeci: «I migranti scappano dagli hotspot» È un fiume in piena, il governatore. «Ai ... Leggi su secoloditalia

dilio_bianchi : RT @SecolodItalia1: Musumeci furibondo con Conte: «I migranti fanno quello che vogliono, gli italiani ingabbiati» - SecolodItalia1 : Musumeci furibondo con Conte: «I migranti fanno quello che vogliono, gli italiani ingabbiati»… -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci furibondo Finanziaria Sicilia, Musumeci furibondo si scaglia contro deputato che chiede voto segreto Il Gazzettino di Sicilia