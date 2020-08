Musumeci chiude tutti gli spazi destinati ai migranti in Sicilia (Di sabato 22 agosto 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato la chiusura di tutti gli spazi destinati ai migranti sull'Isola. “La Sicilia – ha detto – non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l'ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L'Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli- di non attuare i decreti vigenti e di non ... Leggi su iltempo

