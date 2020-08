Muriqi, il ct del Kosovo: “Spero firmi per la Lazio, lui come Lukaku” (Di sabato 22 agosto 2020) Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato della trattativa Lazio-Muriqi, un affare ormai ai dettagli. Il ct del Kosovo, Bernard Challandes, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell’attaccante in forza al Fenerbahçe: “Spero firmi per la Lazio, sarebbe un bell’acquisto. Ricorda Romelu Lukaku. Parliamo di due livelli differenti, ma è quel tipo di giocatore. Fisico, sempre pericoloso, tiene palla, fa salire la squadra, uno che sposta le montagne. Lo vedo bene insieme a Correa. L’argentino gli gira intorno e lui tiene botta”. Foto: FourFourTwo L'articolo Muriqi, il ct del Kosovo: “Spero firmi per la Lazio, lui come Lukaku” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - West Ham e Crystal Palace su #Ramsey - #Torino su Linetty e Sepe, interesse per Biglia, m ad… - TheRealPottoSan : @0Aquilifero @CurvaStone21km Mai detto perché sinceramente non mi guardo partite del campionato turco. Tu mi hai pa… - ProfidiAndrea : ?? #Lazio, la Gazzetta: 'Due colpi più vicini: #Muriqi e Fares in arrivo' ?? 'In arrivo Muriqi e #Fares già da lunedì… - LazioIn : Il ct del Kosovo presenta Muriqi: 'Un fighter alla Lukaku. Lazio, bel colpo' - ssimon1900 : Se la Lazio non dovesse alla fine riuscire a prendere Muriqi andrebbe su Alexander Sørloth del Crystal Palace, in p… -