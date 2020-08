Mourinho: “Mbappé non può essere contendente per Pallone d’Oro senza aver trionfato in Champions League” (Di sabato 22 agosto 2020) Da tanti considerato uno dei possibili vincitori futuri del Pallone d'Oro, Kylian Mbappé deve ancora dimostrare qualcosa. Almeno secondo l'allenatore del Tottenham José Mourinho. Il mister portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco dicendo la sua suòl giovane attaccante francese.Mourinho: il pensiero su Mbappécaption id="attachment 903027" align="alignnone" width="626" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/caption“Un giocatore non dovrebbe ricevere il Pallone d'Oro se la sua squadra non ha successo", ha premesso subito Mourinho. "Se dovessi scegliere chi dovrebbe vincere il Pallone d'Oro, darei il premio solo a chi ha realizzato qualcosa con la squadra. ... Leggi su itasportpress

