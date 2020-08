MotoGP, Valentino Rossi: caduta e paura durante le qualifiche (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la grande paura e la moto di Morbidelli ancora negli occhi, torna in pista Valentino Rossi e cade nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria. Dopo la grande paura e la moto di Morbidelli ancora negli occhi, torna in pista Valentino Rossi e cade nelle qualifiche del Gran Premio di Stiria, sempre in Austria. Le prove sono iniziate con un po’ di ritardo e non sono andate bene per il nove volte campione del mondo che nell’ultimo tentativo ha commesso un errore grossolano e ha perso il controllo della moto. Fortunatamente non si è fatto male ma domani Sscatterà dalla quinta fila. Pole position invece per lo spagnolo Espargaro che ha preceduto Nakagami e Zarco. Valentino Rossi ... Leggi su chenews

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' ??@MotoGP @antonioboselli… - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - Yes_Hayabusa : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, caduta durante le qualifiche del GP Stiria: partirà 14° in griglia. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoG… - sportli26181512 : Valentino Rossi, caduta durante le qualifiche del GP Stiria: partirà 14° in griglia. VIDEO: Sabato complicato per R… -